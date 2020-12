Le Iene, scherzo a Francesco Oppini: il nuovo fidanzato inganna mamma Alba Parietti

18 dicembre 2020 a

Un fidanzato di 30 anni più giovane, interessato più al denaro che alla mamma: lo scherzo de Le Iene colpisce in pieno Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti da poco uscito dal Grande Fratello Vip. Le Iene gli hanno fatto credere che la madre ha perso la testa per un ragazzo non proprio con buone intenzioni: clicca qui per vedere il video.

Tanto da chiedergli dei soldi, 20mila euro, per uscire di scena prima che lo stesso Oppini possa entrare al Grande Fratello Vip preoccupato per la situazione in cui si trova la mamma. Ma è tutto uno scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis

