Stasera in tv, 18 dicembre, su Rete4 il film Blood Father con Mel Gibson. La trama

Stasera in tv, 18 dicembre 2020, su Rete4 va in onda il film "Blood Father" (ore 21,20). Pellicola francese del 2016, genere azione, regia di Jean-Francois Richet, nel cast ci sono Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna e Michael Parks.

La trama: dopo che il fidanzato ruba una fortuna al cartello del narcotraffico attirandosi un mare di guai, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, drogato e fuorilegge. Nonostante tutto remi contro di lui, John si mostra determinato a proteggere la figlia da ogni male, e, per una volta in vita sua, si comporta in modo esemplare...

