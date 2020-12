Stasera in tv, 18 dicembre, su Rai1 la semifinale di The Voice Senior. Le anticipazioni

18 dicembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 21,25, su Rai1 va in scena la semifinale di The Voice Senior, nell'attesa di scoprire domenica chi sarà il primo vincitore dello show condotto da Antonella Clerici.

Durante le tre puntate di audizioni al buio si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai quattro coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine, e il team Clementino. Ciascun team è arrivato a questa fase con 6 concorrenti per squadra, ma solo due di loro avranno la possibilità di accedere alla finale. In due agguerritissime manche vedremo i 24 cantanti esibirsi per tentare di convincere ancora una volta il loro coach a passare il turno. Sarà infatti il coach a decidere chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale di “The Voice Senior” in onda eccezionalmente a due giorni di distanza, domenica 20 dicembre.

