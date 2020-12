Stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020 su Rai3 "Qualunquemente" con Antonio Albanese: trama e cast

18 dicembre 2020 a

Stasera, venerdì 18 dicembre su Rai3 alle 21.20 va in onda il film di Giulio Manfredonia “Qualunquemente”, interpretato da Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenzo Indovina.

Cetto, corrotto uomo d'affari calabrese, dopo la latitanza all'estero, decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dall’Italia per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino,

Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto, però, non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e suo figlio Melo. A questa situazione, già complicata, si aggiunge che il suo paese è "a rischio legalità" e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere all'elezioni l'onesto De Santis.

