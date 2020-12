Stasera in tv, 18 dicembre, su Italia1 torna Freedom: tappe in Sardegna, Puglia e Calabria. Le anticipazioni

18 dicembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 18 dicembre 2020, continua l’appuntamento settimanale con "Freedom – Oltre il Confine", il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo su Italia1 (dalle ore 21,20).

Giacobbo farà tappa in Sardegna, al castello del Conte Ugolino - protagonista di una delle pagine più celebri della Divina Commedia - tra Cagliari e Iglesias, una fortezza inespugnabile. Ma davvero, come scrive Dante, Ugolino si macchiò di cannibalismo, mangiando i suoi stessi figli? Poi salto in Puglia, si parlerà degli 800 uomini che hanno dato la vita per difendere la propria città e la propria identità cristiana: sono i martiri di Otranto. Le loro spoglie, custodite come reliquie nella Cattedrale di Otranto, ancora oggi testimoniano una pagina importante del nostro passato. Quindi si partirà per la Calabria, dove in un piccolo paese in provincia di Cosenza, a Campana, si stagliano due enormi figure in pietra che forse potrebbero riscrivere una parte importante della storia più remota dell’umanità. È possibile che uomini preistorici abbiano scolpito oltre 10.000 anni fa un elefante?

