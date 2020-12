Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 18 dicembre: Roberta disperata

18 dicembre 2020 a

Roberta è disperata: la ragazza ha visto Marcello baciare Ludovica e lo racconta a Gabriella. Questa l'anticipazione più succosa della puntata odierna - venerdì 18 dicembre 2020 - de Il Paradiso delle Signore in onda dalle ore 15,55 su Rai1.

Nell'episodio della soap opera inoltre Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando ma anche Giuseppe ha una sorpresa per sua moglie. Umberto ha in mente un dono per Federico mentre Cosimo organizza una cena romantica con Gabriella al Circolo.

