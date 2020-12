Beautiful, le anticipazioni della puntata di oggi 18 dicembre: il donatore di Katie resta anonimo

18 dicembre 2020 a

a

a

Nella puntata di Beautiful in onda oggi venerdì 18 dicembre 2020 continua a tenere banco l'operazione di Katie e la donazione del rene da parte di Flo.

Tutti i cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2021. C'è anche Fedez

Secondo le anticipazioni della storica soap opera americana in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40, la dottoressa che regala la speranza a tutta la famiglia Logan dà anche l'informazione della volontà - da parte del donatore - di restare segreto. Brooke ma anche Bill e Will si rammaricano di non poterlo ringraziare e sarà proprio Brooke e a definire questa anonimo come angelo. Cosa succederà quando verrà a sapere che è proprio Flo? E lo sta facendo in maniera disinteressata oppure spera in una riabilitazione da parte della famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.