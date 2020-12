Sanremo 2021, Fiorello: "Amadeus è l'unico che non elimina i cantanti ma i giurati"

18 dicembre 2020 a

"Sei un genio, l’unico che fa un Festival che non elimina i cantanti, ma i giurati". Così Fiorello, in collegamento, ha scherzato con Amadeus nel corso della finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1 il 17 dicembre 2020, riferendosi alla vicenda dell’esclusione di Morgan dai giurati.

"Questo Festival sarà quello che sancirà la fine della nostra carriera, perché il primo è andato benissimo, il secondo sarà un disastro. Ho un’idea: copiamo Wanda Nara, io e te nudi sul dorso del cavallo della Rai mentre Coletta (il direttore di Rai1, ndr) ci frusta" ha proseguito lo showman. Infine, un auspicio per la kermesse: "Speriamo tutti che a marzo la situazione sia tranquilla, speriamo nel vaccino. La Rai ha diritto ai vaccini, tu sei il primo che sarà inoculato, il direttore di Rai1 sarà il secondo" ha chiuso con una battuta.

