Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbandona il trono: non riesce ad innamorarsi. Anticipazioni venerdì 18 dicembre

Va in onda oggi, venerdì 18 dicembre, alle 14.45 su Canale 5, l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi tornerà dopo l'Epifania.

Oggi, secondo lo spoiler del sito Il vicolo delle news, largo a Gianluca De Matteis. Il tronista romano, nella registrazione (secondo la fonte), ha annunciato la decisione di abbandonare ufficialmente il trono ed è ciò che vedremo oggi. Poi spazio agli altri due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Gianluca ha tentato in ogni modo di legarsi alle sue corteggiatrici, ma nemmeno con Dalila è successo qualcosa. Gianluca annuncerà la sua decisione tra le lacrime e chiederà scusa a Maria De Filippi per non essere riuscito ad innamorarsi. Maria De Filippi, però, lo rassicurerà spiegandogli che i sentimenti non si possono comandare.

