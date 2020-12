Gaia, sexy annuncio: al Festival di Sanremo 2021 con Cuore Amaro

18 dicembre 2020 a

Per Gaia sarà il Festival di Sanremo del debutto quello in programma dal 2 al 6 marzo 2021. La vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi porterà sul palco dell'Ariston il brano "Cuore amaro".

Ad annunciarlo, durante Sanremo Giovani sono stati il conduttore Amadeus e la stessa Gaia: super sexy la cantante originaria di Guastalla, 23 anni e anche una partecipazione a X Factor in carriera, che ha messo in mostra le sue forme. Abito blu con pantalone e giacca aperta a far intravedere il seno, un look che ha mandato in visibilio i suoi followers.

