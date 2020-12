MasterChef Italia 10, Munir da Bevagna convince Giorgio Locatelli: per lui il grembiule grigio

Il ragazzo che vive in Umbria ha origini marocchine e ha presentato un piatto di tagliatelle al pesce

Un grembiule grigio per sognare il titolo di MasterChef Italia 10. Se lo è aggiudicato Munir, ragazzo di origini marocchine che viene da Bevagna e tiene alto l'onore dell'Umbria nel talent show culinario di Sky.

Nella puntata del 17 dicembre 2020, la prima di selezione, Munir ha partecipato con un piatto di tagliatelle fatte a mano con sugo di pesce. Durante la preparazione ha raccontato le sue avventure in giro per il mondo, ma il piatto non ha soddisfatto Bruno Barbieri ("sono sbagliate") e neanche Antonino Cannavacciuolo. Munir però è riuscito a fare breccia nel cuore e nel palato di Giorgio Locatelli: "Per la tua voglia, la tua fame, la tua energia ti dico di sì”. Grembiule grigio per l'aspirante chef che arriva dall'Umbria: dovrà affrontare un'altra sfida per entrare nella master class.

