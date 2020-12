Covid, Orietta Berti: "Sono stata male, mi sto riprendendo. Ora aspetto il tampone"

17 dicembre 2020 a

Orietta Berti con la canzone "Quando ti sei innamorato" parteciperà all'edizione numero 71 del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. La Berti ha annunciato con Amadeus, durante Sanremo Giovani, la sua partecipazione in collegamento da casa perché, ha spiegato il conduttore "negli ultimi giorni non è stata bene ma si sta riprendendo".

L’artista ha spiegato: "Non sono stata bene, ma mi sto riprendendo, sono in quarantena e sto aspettando il tampone" dopo la positività al Covid. Quella della prossima edizione sarà la dodicesima presenza al Festival per la cantante di 77 anni originaria di Cavriago, in Emilia.

