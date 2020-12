Morgan, furia su Amadeus: "Traditore artistico". Scoppia la polemica a Sanremo

17 dicembre 2020 a

Morgan fuori dalla giuria di Sanremo Giovani dopo le proteste per la non inclusione del cast dei Big del prossimo Festival. "In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani".

Nel pomeriggio Morgan aveva scritto su Instagram che la Rai, non facendogli fare il tampone, aveva trovato la scusa per non farlo entrare all'Ariston e far parte della giuria. Poi l'artista si scambia messaggi di fuoco con Amadeus, li pubblica sempre su Instragram sino al video durante la diretta della trasmissione con titolo "traditore artistico" riferito ad Amadeus.

