Stasera in tv, 17 dicembre, su Rai2 altri due episodi di 911: le trame delle puntate

17 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 17 dicembre 2020, su Rai2 vanno in onda due episodi della seconda stagione di "911" (ore 21,20).

Oggi la finale di Sanremo Giovani e Amadeus annuncia i campioni del festival

La trama dell'episodio numero 14: Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è tornata al lavoro. Un black-out di livello 3 blocca i computer del centralino del 911, per cui bisogna tornare ad usare le linee analogiche ed i walkie talkie... Nell'altro episodio Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento. Un corriere del portavalori gli stringe la mano e subito entra in shock anafilattico e così anche Prentiss.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.