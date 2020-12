Stasera in tv, 17 dicembre, su Rai Premium il film Nozze Romane: la trama

17 dicembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 17 dicembre 2o20, su Rai Premium va in onda il film "Nozze romane" (ore 21,30). Pellicola tedesca del 2017, commedia, la regia è di Olaf Kreinsen, nel cast Federica Sabatini, Matthias Zera, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca, Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer e Annika Ernst.

La trama: prima che possano dirsi di sì i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il conte Vibaldo e la contessa Gioia d'Arcadia, i futuri consuoceri Eva e Walter Hauser, troppo differenti socialmente, economicamente e culturalmente. Ai tradizionalisti suoceri, Max non ha rivelato tutta la veritàsui suoi, alle prese con la fine del loro matrimonio e con la relazione extraconiugale di Walter con la giovane assistente di volo Xenia. Nonostante le apparenze, anche i genitori di Bianca hanno qualche problema da affrontare.

