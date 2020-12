Stasera in tv, 17 dicembre, su Iris il film Un poliziotto alle elementari. La trama

17 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, oggi giovedì 17 dicembre 2020, su Iris va in in onda il film "Un poliziotto alle elementari" (ore 21). Pellicola americana del 1991, genere poliziesco, regia di Ivan Reitman, nel cast ci sono Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller e Linda Hunt. Curiosità: nella scena all'aperto in cui i bambini svolgono la recita con le parole di Abraham Lincoln, più precisamente a Cannon Beach, è possibile vedere sullo sfondo le formazioni rocciose che sorgono dalla spiaggia, usate come location nel film dei Goonies.

Stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020, su Nove il film "Il profumo del mosto selvatico": cast e trama



La trama: per acciuffare un trafficante di droga, John si infiltra come maestro nella scuola del figlio del criminale.

