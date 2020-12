17 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 18 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra per questa giornata.

TORO

Non è la giornata migliore per impegnarsi in grandi progetti. Cercate di mantenere il profilo basso, soprattutto in ambito professionale.

VERGINE

La giornata si preannuncia particolarmente favorevole, soprattutto per chi affronta con lo spirito giusto anche i tanti impegni professionali.

CAPRICORNO

L'anno sta per finire e avete l'impressione di non avere portato a termine tutti i progetti che avevate in mente. Non portatevi dietro questo magone.

