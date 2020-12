17 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 18 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questa giornata per i tre segni di fuoco.

ARIETE

Provate a focalizzarvi con spirito amorevole sulle vostre relazioni senza disperdere le energie per discussioni che non portano a nulla di costruttivo.

LEONE

Vi attende una giornata da... leoni. Anche i meno propensi alle battaglie oggi sapranno tirare fuori gli artigli per difendersi dai "cattivi" di turno.

SAGITTARIO

Ci sono luoghi comuni che vi infastidiscono: non è tutto oro quel che luccica e non tutto il male viene per nuocere. Avete bisogno di certezze.

