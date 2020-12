Stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020 il film "Ci vediamo domani" su Tv8: cast e trama

17 dicembre 2020 a

Va in onda stasera, giovedì 17 dicembre 2020 su TV8 alle ore 21.15 "Ci vediamo domani".

Si tratta di un film di Andrea Zaccariello del 2013, con Enrico Brignano, Francesca Inaudi, Ricky Tognazzi. Prodotto in Italia ha una durata: 100 minuti. La trama vede Marcello che è alla continua ricerca dell’occasione della sua vita ma per ora ha collezionato solo fregature. Pressato da una moglie stufa e da una figlia che non lo stima, l’uomo elabora l’ennesima mirabolante trovata: aprire un’agenzia di pompe funebri in un paesino popolato da ultranovantenni. Gli andrà bene? Un film tutto da gustare in prima serata.

