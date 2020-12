Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sgrida lo staff in diretta tv durante l'intervista con Valeria Marini | Video

17 dicembre 2020 a

Il rimprovero arriva in diretta tv. Succede a Rai1, nel pomeriggio, e la protagonista è la conduttrice Serena Bortone durante una intervista con Valeria Marini.

Il programma è Oggi è un altro giorno dove Valeria Marini ripercorre la sua carriera: da valletta al Festival di Sanremo 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, ai film insieme ad Alberto Sordi, fino ad arrivare al rapporto con la mamma e la sorella.

La giornalista domanda chi sia la sua figura di riferimento in famiglia quando sente il bisogno di confidarsi. A quel punto in studio ecco un mormorio con Bortone che interrompe la showgirl e chiede ai suoi collaboratori dietro le quinte di fare silenzio.

“Fate un po’ di silenzio! Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai”, dice. Un rimprovero che non passa inosservato.

