Stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020, "Il segreto dei suoi occhi" film su Rai Movie: cast e trama

17 dicembre 2020 a

Film di prima importanza stasera in tv, giovedì 17 dicembre alle 21.20 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre): "Il segreto dei suoi occhi", un thriller del 2015 diretto da Billy Ray, con Nicole Kidman e Julia Roberts.

L'ex agente dell'FBI Ray è ossessionato dall'omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il sospettato arrestato per l'omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. Dopo 12 anni l'omicidio è ancora insoluto e Ray è costretto a confrontarsi con il suo passato e, in particolare, con l'agente con cui aveva condotto le indagini, Claire, con la quale è rimasta in sospeso anche una storia d'amore. Ma più Ray si avvicina alla soluzione del caso più la verità è scioccante.

