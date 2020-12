Uomini e Donne, Antonio interrompe esterna di Sophie. Giorgio: "Fatto apposta, lui fa teatro"

17 dicembre 2020 a

Sophie Codegoni al centro della disputa tra due corteggiatori. Anzi tre. La modella di 18 anni - tronista di Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 - è uscita per un'esterna con Giorgio e Matteo. Ma durante la prima, si è presentato Antonio - dicendosi innamorato - che ha interrotto l'alchimia tra Sophie e Giorgio.

Uomini e Donne, corteggiatore innamorato di Sophie. Armando: nuovo look e boccia una ragazza.

Quest'ultimo rimasto solo per qualche minuto, sentendosi messo in disparte è andato via. Così al ritorno Sophie non l'ha trovato restandoci male. "Mi sembra di sognare" diceva Giorgio andando via e, una volta tornati sull'argomento in studio, nella puntata del 17 dicembre 2020, sono state scintille. "Ci sono rimasto male, Antonio lo ha fatto apposta. Sta facendo teatro" ha detto arrabbiato Giorgio.

