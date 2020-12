Stasera in tv, 17 dicembre, torna MasterChef Italia 10 su Sky: selezioni su zoom

17 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 17 dicembre 2020, su Sky scatta alle ore 21,15 la decima edizione di Masterchef. Il talent culinario prodotto da Endemol Shine avrà di nuovo come giudici il trio di chef composto dal pioniere Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Da oggi 21 aspiranti chef, anche di nazionalità diverse, si daranno battaglia ai fornelli. La novità della stagione, in epoca Covid, è la modalità della selezione: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i live cooking con i concorrenti che non porteranno più gli ingredienti da casa ma avranno a disposizione un’enorme cucina dove potranno trovare tutto ciò che serve loro. Nel corso delle puntate, dopo le selezioni, tornerano le mystery box, l’invention test e il temutissimo pressure test. Confermato anche lo skill test (prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità).

Per Locatelli "qua in Inghilterra dicono che la cucina è il nuovo rock’n roll", per Cannavacciuolo "Masterchef è l’allenamento, poi nel mio ristorante gioco la partita". "È vero che in Italia come tutti sono allenatori di calcio quando ci sono le partite, diventano chef quando c’è Masterchef, ma questo fa bene", fa eco Barbieri. Fra gli ospiti di questa edizione tornano il maestro Iginio Massari per la sfida di pasticceria e il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin. Fra le novità Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante Mirazur a Mentone, e l’enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo indiscusso talento. Dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 su Sky Uno, partirà anche il daily Masterchef Magazine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.