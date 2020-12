Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre: c'è una minaccia

17 dicembre 2020 a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena quella de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 17 dicembre 2020 - su Rai1 dalle ore 15,55.

Le anticipazioni svelano che Giuseppe sta iniziando a sospettare che tra Armando e Agnese ci sia qualcosa ma non fa trapelare i suoi sospetti. Giorni complicati e difficili invece per Marcello: il Mantovano, convinto di tenere in pugno Barbieri, minaccia che sarà la sua Roberta a pagare se lui non eseguirà i suoi ordini e non asseconderà i suoi piani. Intanto le Veneri sono pronte a dare a Roberta il regalo che hanno comprato per lei.

