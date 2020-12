Beautiful, anticipazioni della puntata del 17 dicembre: Katie trova il donatore

17 dicembre 2020 a

a

a

Episodio cruciale quello odierno - giovedì 17 dicembre 2020 - di Beautiful, la soap opera americana in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40.

Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni di stasera su Retequattro: Luca Zaia da Del Debbio

Katie, in ospedale in fin di vita in attesa di un donatore di rene, finalmente ha trovato la persona giusta: Bill, Will e tutte le sorelle Logan possono tirare un sospiro di sollievo. La donatrice è Flo, spinta da sua madre Shauna, è pronta ma a una condizione: nessuno dovrà sapere che è lei il donatore. Shauna è molto stupita dalla scelta di sua figlia e crede che prima o poi la ragazza cambierà idea. La famiglia Logan dovrà sapere chi ha salvato Katie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.