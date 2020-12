Uomini e Donne, corteggiatore innamorato di Sophie. Armando: nuovo look e boccia una ragazza. Anticipazioni 17 dicembre 2020

17 dicembre 2020 a

Uomini e Donne, nuovo appuntamento su Canale 5 oggi giovedì 17 dicembre 2020. Il dating show di Maria De Filippi comincia alle ore 14.45 e Armando Incarnato - secondo le anticipazioni fornite dalle talpe del sito Il vicolo delle news - torna in onda oggi con una puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Marianna gli ha chiesto una seconda possibilità ma oggi Armando avrà un confronto con Brunilde e Lucrezia Comanducci. Il colpo di scena è dietro l'angolo col cavaliere napoletano (è senza barba, cambio di look) con Brunilde che dopo essere stata bocciata per alcuni suoi atteggiamenti, viene riqualificata e la frequentazione continua. Lucrezia invece racconterà di non averlo sentito per tre giorni dopo la discussione causata da una bottiglia di vino. Armando e Lucrezia chiuderanno così la loro frequentazione.

Eccoci poi al trono di Sophie Codegoni. Ha una preferenza per Matteo ma con Giorgio e Antonio continua la conoscenza. A stupirla adesso sarà proprio Antonio. Dopo aver interrotto l’esterna con Giorgio, confesserà a Sophie di essersi innamorato di lei. Via alle discussioni in studio e poi Sophie sarà accusata da Matteo di essere troppo diversa in esterna rispetto a come si presenta in studio causando un nuovo dibattito.

