Oroscopo del Corriere di giovedì 17 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra per la giornata.

TORO

Cercate di valutare nella maniera migliore le questioni economiche. Dovreste fare maggiore chiarezza, per capire se affrontare una spesa.

VERGINE

Se non vi sentite in forma smagliante, non è il caso di peggiorare ulteriormente la situazione. Ed è anche meglio evitare atteggiamenti vittimistici.

CAPRICORNO

Evitate di fare drammi per le piccole incomprensioni quotidiane. Sapete bene che la vostra relazione si fonda su pilastri molto solidi: contano quelli.

