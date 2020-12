Algero Correntini 1727wrldstar, dito nel naso e caccola su Instagram. Si schifa anche la fidanzata. Poi lui prende il muro a martellate

16 dicembre 2020 a

Di tutto di più. Non solo il giallo della scomparsa che era stato denunciato da Giorgia, la sua compagna, addirittura a Chi l'ha visto. Da Algero Correntini, 1727wrldstar detto Fratellì, ci si può aspettare qualsiasi cosa. Anche le Instastorie più assurde, a volte difficili da guardare. Come una delle ultime che ha pubblicato, in cui si scaccola il naso e mostra "il trofeo", nonostante la stessa compagna sia disgustata. Oppure la parete del muro del bagno presa letteralmente a martellate. Insomma ormai l'influencer dello schianto in auto, tende ad alzare sempre più l'asticella. Quello della sua scomparsa momentanea resta un giallo. Era tutto architettato per tornare al centro dell'attenzione? Cosa ci svela Chi l'ha visto?

