Stasera in tv 16 dicembre, su Rai 4 c'è Vikings. Serata dedicata ai vichinghi. Anticipazioni

Stasera in tv, 16 dicembre, su Rai 4 serata dedicata ai vichinghi. Subito due puntate della sesta stagione dell'amata serie Vikings, la terza e la quarta. Fiction di grande successo, produzione canadese e irlandese, è di genere storico e racconta le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, ma soprattutto aiuta a capire quale era la situazione tra la Scandinavia e le isole britanniche nel IX secolo. Cosa accade nelle due puntate di stasera? Il primo episodio è intitolato Fantasmi, divinità e cani che corrono. Tra prigionieri e spedizioni l'aspetto più interessante è che Lagertha, preoccupata per gli attacchi ricevuti, riporta alla luce la spada che aveva seppellito quando aveva deciso di smettere di combattere. La seconda puntata prevista è Tutti i prigionieri. Bjorn si ritrova circondato dalle truppe di re Olaf e rimane scettico davanti alle confessioni di Kjetill che gli dice di aver ucciso Eyvind e la sua famiglia e insiste sul non aver nulla a che fare con la scomparsa di Floki. Lui resta scettico. I contadini del villaggio di Lagertha stavolta resistono agli attacchi dei Capelli Bianchi. Terminate le due puntate, il documentario La verità sui Vichinghi.

