Soliti Ignoti, cresce l'attesa per i biglietti della Lotteria Italia da 20mila euro. Poi la grande estrazione

Soliti Ignoti, il programma condotto tutte le sere da Amadeus, entra nella fase più intensa, quella che porta alla Lotteria Italia. Questa settimana è quella della sospensione dei premi: non vengono comunicati biglietti vincenti, come è accaduto fino a quella passata, ma dal 21 dicembre avverrà l'estrazione di cinque taglianti (uno al giorno) da 20mila euro. Poi la grande attesa per i premi di prima categoria che verranno estratti e assegnati il giorno 6 gennaio. Al primo andranno cinque milioni di euro, ancora da determinare, invece, il valore gli altri tagliandi. Così come quelli inferiori, di seconda categoria, di cui ancora non si conosce nemmeno il numero.

