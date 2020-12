Lotteria Italia, ecco cosa accade. I premi da 20mila euro e l'estrazione più attesa

16 dicembre 2020 a

a

a

La Lotteria Italia alla stretta finale e non a caso si moltiplicano gli spot che invitano ad acquistare i biglietti. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Intanto si sono concluse le estrazioni giornaliere da 10mila euro. I numeri dei biglietti vincenti venivano comunicati durante Soliti Ignoti, la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 dopo il Tg. Dopo la prevista settimana di stop (quella in corso), dal 21 al 25 dicembre, premi doppi: il proprietario del tagliando estratto vincerà 20mila euro. Sarà ancora Amadeus a comunicare i numeri vincenti. Gli altri premi, invece, quelli più importanti, saranno assegnati con l'estrazione del 6 gennaio. Il primo sarà da cinque milioni di euro. Gli altri quattro di prima categoria devono essere ancora quantificati, così come quelli delle categorie inferiori. Soltanto il giorno dell'estrazione ne verranno stabiliti importi e quantità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.