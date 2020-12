Stasera in tv 16 dicembre, su Rai Premium il film I tulipani dell'amore. La trama

16 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 16 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai Premium è in programma il film dal titolo I tulipani dell'amore. Pellicola drammatica e romantica, realizzata nel 2016, produzione americana. Il regista è David Winning, mentre del cast fanno parte Fiona Gubelmann, Lucas Bryant, Kevin Mcnulty. La trama. Un giovane designer di interni sta ristrutturando la casa di un importante cliente, ma riceve la notizia che il padre ha subito un infortunio e lui è diventato improvvisamente indispensabile per gestire l'allevamento di tulipani della sua famiglia. Ora deve lottare per mantenere in piedi l'azienda che ha più di un problema economico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.