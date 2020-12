Stasera in tv mercoledì 16 dicembre 2020, Serendipity su Tv8: cast e trama

16 dicembre 2020 a

a

a

Stasera su Tv8 alle ore 21.30: va in onda Serendipity – Quando l’amore è magia. Si tratta di un film di Peter Chelsom del 2001, con John Cusack, Kate Beckinsale.

La trama parla di un uomo e una donna in una New York invernale dove si può pattinare e dal cielo cadono solo fiocchi di neve. Il colpo di fulmine in una grande città può scoccare, irreparabile e gentile, in un grande magazzino, all’ora dello shopping. Jonathan e Sara non sono i primi e non saranno gli ultimi. Ma la storia dei due innamorati ha un brivido in più. Sara convince Jonathan a giocare d’azzardo con il fato, sparisce dopo poche ore e dopo aver scritto il suo numero di telefono su un libro di Garcia Márquez. Per far collimare le intermittenze del cuore con le coincidenze del caso e vivere felici e contenti ci vorranno anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.