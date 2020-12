Stasera in tv 16 dicembre, sul canale Iris il film Vicky Cristina Barcelona con Penelope Cruz. La trama

16 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 16 dicembre, sul canale Iris il film dal titolo Vicky Cristina Barcelona. Si tratta di una commedia realizzata nel 2008, una produzione americana e spagnola. La regia è a cura di Woody Allen, mentre nel cast stellare troviamo Scarlett Johansson, Javier Bardem, Penelope Cruz, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Rebecca Hall, Pablo Schreiber, Carrie Preston. La trama. E' un triangolo di amore e di gelosia molto divertente. I protagonisti di questa strana e curiosa storia di sentimenti ed emozioni, sono una turista americana, un pittore spagnolo e la sua ex fidanzata. Da applausi la recitazione di Penelope Cruz. Film da non perdere per chi non l'ha già visto.

