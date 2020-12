Stasera in tv 16 dicembre, la serie A. Gol e highlights: Pressing su Italia 1

16 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 16 dicembre, in seconda serata su Italia 1, a partire dalle ore 23.15, il punto dopo la giornata infrasettimanale di Serie A. Appuntamento con Pressing, condotto da Giorgia Rossi. Sarà l'occasione per vedere come sempre gol e highlights delle partite del torneo di massima divisione, ma anche commenti e opinioni dopo la dodicesima, alla luce dei risultati di quasi tutte le gare. Soltanto Roma - Torino, infatti, è in programma domani giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 20.45 all'Olimpico. I due anticipi di ieri, 15 dicembre, sono terminati con altrettanti pareggi: Udinese - Crotone 0-0 e Benevento - Lazio 1-1.

