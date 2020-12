Stasera in tv 16 dicembre, su Italia 1 il film Fallen. La trama

16 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 16 dicembre, dalle ore 21.20 su Italia 1 è in programma il film dal titolo Fallen. Genere fantastico sentimentale, realizzato nel 2016, produzione americana e ungherese. La regia è a cura di Scott Hicks. Del cast fanno parte Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Daisy Head. La trama. Luce Prince è una ragazza forte e volenterosa, ma un giorno viene accusata di un crimine che non ha commesso. Si ritrova in un riformatorio, dove viene corteggiata da due ragazzi a cui si sente legata. Strane visioni iniziano a svelare i segreti del suo passato e scopre che i giovani sono angeli innamorati di lei da secoli. Luce dovrà scegliere da che parte stare nella battaglia tra Paradiso e Inferno.

