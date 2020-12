Stasera in tv 16 dicembre, su Rete 4 Stasera Italia Speciale. Le anticipazioni

16 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 16 dicembre, su Rete 4 dalle ore 20.30 fino a dopo la mezzanotte, lo speciale di Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Il talk di approfondimento il mercoledì va in onda per tutta la serata, rispetto ai mini appuntamenti quotidiani degli giorni. Ancora una volta al centro della puntata il Covid e i risvolti sulla vita politica e sui problemi che i cittadini sono chiamati ad affrontare ogni giorno. Verranno analizzati i dati dei contagi, ma soprattutto quelli dei decessi che continuano ad essere tanti. Grande attenzione anche al vaccino: mentre il Regno Unito ha già iniziato, si cerca di velocizzare anche i tempi europei. Ma si ragionerà anche sull'ipotesi di una crisi di governo. l'idea di un esecutivo guidato da Mario Draghi guadagna ogni giorno maggiori consensi.

