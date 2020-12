Atlantide, stasera in tv 16 dicembre su La7 Andrea Purgatori con "2020 ci mancano solo i marziani". I dubbi Nasa sugli alieni

16 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 16 dicembre 2020, su La7 appuntamento in prima serata con Atlantide. Andrea Purgatori presenta: "2020 ci mancano solo i marziani".

Nel video di presentazione della trasmissione, uscito oggi sul sito del canale, Purgatori afferma nel promo che "quest'anno abbiamo visto di tutto, tranne gli alieni ma pure la Nasa qualche dubbio ce l'ha".

La trasmissione comincia su La7 alle ore 21.15 e prevede un approfondimento sulla questione con video e ospiti per affrontare un mistero sul quale gli interrogativi non finiscono mai. Non mancheranno, come nello stile di Purgatori, video e testimonianze oltre al parere degli esperti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.