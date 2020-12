Diego Maradona, spunta il testamento: il sospetto del container aperto. Fredella su Rai1: "Figli illegittimi spuntano come funghi"

Nel corso di Storie Italiane parla anche l'avvocato: "Vero valore il brand"

16 dicembre 2020 a

a

a

A chi va il patrimonio di Diego Armando Maradona? Spunta un testamento firmato dallo stesso Pibe de Oro. Oggi in tv su Rai1 a Storie Italiane ne ha parlato il giornalista Francesco Fredella. "Effettivamente se esiste un testamento bisognerà capire se è olografo, quindi se è stato scritto di proprio pugno da Maradona in vita o se lo stesso è depositato presso un notaio, non lo sappiamo, però è l’indizio che può esistere e siamo di fronte ad un nuovo scenario, una nuova pagina.

Gli eredi legittimi sono i figli riconosciuti – ha continuato Fredella – non le sorelle, poi c’è il capitolo dei figli che stanno spuntando come funghi, dove sono stati fino ad oggi?"

Quindi la storia del container con alcuni cimeli di Maradona di valore inestimabile, Per Fredella “il container, pare sia stato aperto e adesso lì c’è tutto il tesoro di Diego, i cimeli, le maglie, le lettere, questi anelli che aveva lui costosissimi, un anello bellissimo che aveva solo lui. Adesso la guerra è per questo container, tutti vogliamo capire se è stato veramente aperto”.

Poi nel corso del programma ha parlato l'avvocato: "Il vero valore è il brand".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.