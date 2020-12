Beautiful, le anticipazioni di oggi 16 dicembre. Katie rischia di non trovare il donatore di rene

16 dicembre 2020 a

Come tutti i giorni anche oggi 16 dicembre alle ore 13.40 appuntamento con Beautiful, la telenovela più seguita e famosa della storia di Canale 5. Cosa accade? Diamo uno sguardo alle anticipazioni. Ovviamente fari puntati su Katie, le sue condizioni sono sempre più gravi ed è necessario il trapianto. Steffy, Thomas e Ridge danno vita alla solita intensa lite familiare, ma intanto né Donna né Brooke risultano compatibili per il trapianto che potrebbe salvare Katie. Flo, invece, interrompe un litigio tra Shauna e Brooke, ripresenta le sue scuse a Logan per il dolore che ha provocato ma proprio in quel momento Brooke scopre di non essere compatibile per il trapianto e chiede a tutte e due di andarsene. Shauna consiglia a Flo di fare il test di compatibilità e la ragazza va subito in ospedale sperando di poter aiutare la zia a guarire.

