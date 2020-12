Stasera in tv mercoledì 16 dicembre 2020, L'Alligatore su Rai2 all'ultimo episodio: il caso fra potere e criminalità, anticipazioni

16 dicembre 2020 a

Va in onda stasera il quarto e ultimo appuntamento con “L’Alligatore”, la serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, con Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino. Appuntamento stasera mercoledì 16 dicembre alle ore 21.20 su Rai2.

Nella prima parte dell’episodio Fine dei giochi, l'Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo.

Nella seconda parte dell’episodio l'Alligatore è arrivato alla "fine dei giochi": insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall'interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi

