Chi l'ha visto? stasera in tv mercoledì 16 dicembre 2020: Algero Corretini e il mistero della scomparsa, anticipazioni

Nuovo appuntamento stasera in tv con Federica Sciarelli che conduce, come ogni mercoledì, il programma Chi l'ha visto?. Le anticipazioni dicono che verrà affrontato il caso di Algero Corretini, l’autore del video “Fratellì”. Era davvero scomparso - si chiede il programma cercando di dare risposte - o solo in cerca di pubblicità? Gli inviati di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 mercoledì 16 dicembre alle 21.20, lo hanno incontrato per chiedergli spiegazioni e la sua versione dei fatti andrà in onda durante la puntata. E ancora documenti e interviste esclusive sul caso di Valentina, Gabriele e Patrizia, che è tornata a Livorno dopo l’arresto dell’uomo. Poi come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

