Uomini e Donne, i fan vogliono Davide Donadei con Beatrice: i messaggi per il tronista. La ragazza dichiara il suo amore

Uomini e Donne, nella puntata di oggi mercoledì 16 dicembre 2020, Beatrice si dichiarerà al tronista Davide Donadei. Sulla pagina ufficiale del 25enne, arrivano post a favore della ragazza che sta vivendo una sorta di ballottaggio con Chiara nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Davide ha postato una foto insieme con scritto "Solo se ti rende felice" in sovrimpressione. E giù commenti dei fan: "Speriamo sia Beatrice la tua scelta innamoratissimi sempre di più". E ancora: "Insieme sono l'emblema dell'amore".

Già, ma Davide che è sempre vago - anche se non ha nascosto una preferenza per Beatrice - chi sceglierà? I fan, intanto, non hanno dubbi.

