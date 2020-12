Uomini e Donne, Davide Donadei: Beatrice innamorata. Riccardo Guarnieri: Ida si fa viva con l'anello. Anticipazioni 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 a

Uomini e Donne torna oggi, mercoledì 16 dicembre 2020 su Canale 5 con una nuova puntata che vedrà al centro del dating show di Maria De Filippi, Davide Donadei. Il tronista deve scegliere fra Beatrice e Chiara che sono le uniche corteggiatrici rimaste e lui si sente combattuto nella scelta.

Dopo l’ingresso in studio insieme a Gianluca e Sophie Codegoni (gli altri due ragazzi del trono) con cui consegnerà anche un bouquet di fiori a Maria De Filippi per il suo compleanno, Davide rivedrà le esterne fatte con Beatrice e Chiara. La prima ha colto l’occasione per ammettere di essersi innamorata di lui mentre la seconda, come fanno sapere le anticipazioni del sito Vicolo delle News, ha scelto di portarlo a casa sua.

Poi eccoci a Riccardo Guarnieri. Ida Platano, la ex ha inviato un pacchetto contenente l’anello di fidanzamento che gli aveva regalato Riccardo. La scelta della Platano di farsi viva dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo scatenerà le polemiche in studio. Perché proprio ora riappare Ida con l'ex fidanzato in studio?

