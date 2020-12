Il Collegio 5, amore nella lettera dopo gli esami: il gran finale dei ragazzi su Rai2 fra bocciati e studenti modello | Video

16 dicembre 2020 a

E' terminato Il Collegio 5 con la puntata in onda su Rai2 martedì 15 dicembre 2020. Dopo gli esami orali ecco i ragazzi che si sciolgono nella tensione e hanno la consapevolezza della fine di una esperienza. Dei saluti. Siamo nel 1992 in questo docureality e non ci si mandano messaggini, si leggono lettere in una bella festa. Lettere che i ragazzi si scrivono e in una c'è nostalgia e tanto amore, la proponiamo in questo video.

Il preside chiama poi uno ad uno, il giorno successivo, tutti i collegiali di questa edizione, tutti tranne uno: Andrea Prezioso. Suo fratello è stato promosso, lui, arrendendosi volontariamente, non ce l’ha fatta. È l’unico bocciato di questa edizione de Il Collegio 5. E poi ecco i più bravi, i due migliori dell’edizione: Sofia Cerio per le ragazze, Andrea Di Piero per i ragazzi.

