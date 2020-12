Le Iene, bomba sul caso di David Rossi. Dagospia annuncia servizio in cui un carabiniere svela del magistrato che partecipava ai festini con le escort

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, Le Iene tornano ad occuparsi della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. E' Dagospia ad annunciare che il programma di Italia 1 manderà in onda un "servizio bomba". Un carabiniere racconterebbe del magistrato che prima della morte di Rossi partecipava ai festini hard con escort e agenti di polizia giudiziaria. E' una testimonianza che sarebbe stata "depositata in procura a Genova un anno e mezzo fa, ma che era andata misteriosamente persa". Ovviamente si tratta di dichiarazioni che rappresentano una vera e propria bomba sul caso Rossi.

