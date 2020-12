Le Iene, Sinisa Mihajlovic e il piccolo Mirko: il video dell'incontro nel nome della lotta alla leucemia: "Abbiamo pianto in ospedale"

15 dicembre 2020 a

Un video che commuove e che mostriamo in una anteprima, quello in onda stasera, martedì 15 dicembre 2020 a Le Iene su Italia 1. Sinisa Mihajlovic incontra un suo amico, il piccolo Mirko:. Li lega la lotta alla leucemia. "Hai pianto in ospedale?", chiede l'allenatore del Bologna al bambino che risponde "sì". E Sinisa replica mentre sono. tutti e due in panchina: "anche io".

Mentre il tecnico serbo era ricoverato per combattere contro la malattia, anche Mirko scriveva al tecnico della sua squadra una lettera che ha molto commosso Sinisa.

Si vede il bambino abbracciare il tecnico e poi giocano con Mirko che calcia un rigore, quindi parlano in panchina. Un incontro che fa sciogliere i più duri.

