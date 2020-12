L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione e Insinna lo omaggia: "fantastico". Poi scivola sullo "sviluppo" alla Ghigliottina

15 dicembre 2020 a

a

a

Massimo Cannoletta è tornato. E' lui il campione de L'Eredità di martedì 15 dicembre 2020. Vince un triello rocambolesco e torna alla Ghigliottina, il gioco finale del programma di Rai1 che anticipa il tg delle ore 20.

L'Eredità, Massimo Cannoletta e il post con amore per gatti e cani prima della rivincita del 15 dicembre 2020: "Apprezza chi ce l'ha"

Massimo deve dare la soluzione, una parola che leghi queste cinque: rapido, attività, decreto, ufficio ed età. Un minuto di tempo per 57.500 euro, tanto vale la risposta. Cannoletta dà come soluzione "legale" ed era incerto su due risposte, "spero non sia quella che ho scartato", aggiunge. La parola che legava le cinque era "sviluppo". Flavio Insinna lo saluta ancora una volta rendendogli omaggio con un "campione fantastico". Il divulgatore culturale leccese, supercampione, ritenterà domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.