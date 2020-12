1727 wrldstar Fratellì, ecco chi è veramente: Algero Correntini. L'amore, le passioni, i soldi, lo schianto e i tatuaggi. E non era scomparso per niente | Video

15 dicembre 2020 a

Era stato dato per scomparso e anche la sua compagna aveva denunciato che non riusciva più a trovarlo, andando addirittura a Chi l'ha visto?. Invece 1727wrldstar, da tutti conosciuto come Fratellì per il video dell'incidente che lo ha fatto diventare un vero e proprio personaggio Instagram, è riapparso improvvisamente. Il tatuato influencer romano pubblica alcune Instastorie dal suo appartamento dopo l'allarme che aveva lanciato la fidanzata Giorgia: "Sono tornato!" E lo ha fatto a mani piene, tra l'altro. Ha comprato un po' di tutto per Natale. Ma chi è truce 1727 wrldstar, detto Fratellì? Algero Corretini, si avvicina al suo 24esimo compleanno, visto che è nato il 27 dicembre del 1996.

Inizialmente era un rapper, ma è diventato famoso soprattutto postando il video del suo incidente: prende un incrocio troppo largo e finisce contro un muro. Ma lo fa mentre sta registrando un video e dopo lo schianto urla: "Ho sfonnato tutto fratellì, ho preso il muro fratellì". Il video diventa un virale tormentone, i follower si moltiplicano, e Algero diventa un vero e proprio influencer, in grado di incassare migliaia di euro al mese grazie ai suoi 220mila follower. A far aumentare la sua fama la partecipazione ai programmi televisivi, in particolare Iene e Piazzapulita. Oltre alla fidanzata, i suoi amori sono i tatuaggi e le auto. Ama definirsi ragazzaccio di strada dal cuore d'oro..

