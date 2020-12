Stasera in tv 15 dicembre, sul canale Iris il film E' una sporca faccenda tenente Parker. La trama

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.15, un grande classico del cinema americano, il film intitolato E' una sporca faccenda tenente Parker. La pellicola è del 1974, realizzata negli Stati Uniti per la regia di John Sturges. Del cast fanno parte John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur, Colleen Dewhurst. La trama. Il tenente è un poliziotto che non bada alla forma e ai superiori e quando gli ammazzano il collega Sten Boyle, decide di abbandonare la polizia e continuare la sua crociata. Quel che scopre è che dietro al traffico di droga ci sono connivenze nel mondo politico e in quello della stessa polizia.

